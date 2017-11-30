Луан: Не перешел в «Спартак», потому что хотел победить в кубке Либертодорес
Нападающий «Гремио» Луан прокомментировал завоевание кубка Либертодорес и заявил, что не жалеет об отказе перехода в «Спартак».
"Летом я решил не ехать в Россию. Хотел остаться здесь и выиграть этот трофей. Я знал потенциал нашей команды.
Даже если бы мы не победили, я бы ни о чем не пожалел", – передает слова Луана Globo Esporte.
Напомним, в финальном матче "Гремио" победил "Ланус" со счетом 1:0, а Луан был признан лучшим игроком турнира.