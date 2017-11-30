"Летом я решил не ехать в Россию. Хотел остаться здесь и выиграть этот трофей. Я знал потенциал нашей команды. 

Даже если бы мы не победили, я бы ни о чем не пожалел", – передает слова Луана Globo Esporte.

Напомним, в финальном матче "Гремио" победил "Ланус" со счетом 1:0, а Луан был признан лучшим игроком турнира.

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