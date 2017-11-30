Нападающий «Гремио» Луан прокомментировал завоевание кубка Либертодорес и заявил, что не жалеет об отказе перехода в «Спартак».

"Летом я решил не ехать в Россию. Хотел остаться здесь и выиграть этот трофей. Я знал потенциал нашей команды.

Даже если бы мы не победили, я бы ни о чем не пожалел", – передает слова Луана Globo Esporte.

Напомним, в финальном матче "Гремио" победил "Ланус" со счетом 1:0, а Луан был признан лучшим игроком турнира.