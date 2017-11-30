Президент РФПЛ Сергей Прядкин прокомментировал отказ в требовании «Локомотива» перенести матч 18-го тура со «СКА-Хабаровском".

Матч 18-го тура РФПЛ между «СКА-Хабаровском» и «Локомотивом» (1:2) прошел 27 ноября при температуре минус 13 градусов. Матч ЦСКА 18 ноября в Хабаровске состоялся при минус 17 градусах.

«Мы действуем в соответствии с регламентом. Никто во вред здоровью футболистов не разрешит играть. Есть рекомендованная УЕФА температура - минус 15 градусов, ниже нее решают стороны: судья подзывает представителей клубов, которые говорят, согласны они играть или нет», - приводит слова Прядкина ТАСС.

Добавим, что футболисты ЦСКА Алексей Березуцкий и Георги Миланов получили переломы в матче со «СКА-Хабаровском».