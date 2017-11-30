- Расскажите, что происходит с «Ростовом»?

- Ситуация ожидаемая. Начали сезон неплохо, шли в лидирующей группе. Но смена 15 футболистов бесследно не проходит. Нужно время, чтобы понять, какие позиции необходимо укрепить. Ничего страшного в выступлениях «Ростова» не вижу, хотя ситуация не очень приятная. Но в какой-то мере ее можно было предсказать.