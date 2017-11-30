«Ждать от жеребьевки очень яркий перфоманс не стоит, какие-нибудь ноу-хау мы с вами вряд ли увидим. Есть определенные традиции, они, наверняка, будут соблюдены. Другое дело, что я слышал о намерении Владимира Путина посетить жеребьевку. Приезда президента на подобное мероприятие раньше не было практически нигде. Если Владимир Владимирович все же приедет, то это будет приятная новость. Может, заложит новую традицию для будущих мундиалей», - приводит слова Колоскова «Спорт день за днем».

Напомним, что церемония жеребьевки состоится завтра, 1 декабря, в 18:00 в Государственном Кремлевском дворце.