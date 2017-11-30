Недовольство фанатов вызвал стадион «Олимп 2».

Стоимость билетов на очередную игру, со слов болельщиков была весьма дорогой, однако те, кто разорились приобрели «пропуск» на стадион, остались весьма недовольными. На стадионе они обнаружили заснеженные трибуны, которые никто даже не удосужился очистить от слоя снега, не говоря уже о заметенных проходах.





- Вот так встречает стадион «Олимп 2» своих болельщиков, заплативших не малые деньги за билеты и абонементы, - посетовал один из болельщиков.



Фанатам пришлось пользоваться подручными средства, чтобы обеспечить себе возможность сидеть на трибунах.