Руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев заверил болельщиков, что проблема с разгрузкой «Лужников» будет решена.

Напомним, 11 ноября состоялся товарищеский матч сборных России и Аргентины, который посетили 78 750 зрителей, что стало новым рекордом посещаемости домашних матчей национальной команды.

Как сообщала пресс-служба ГУ МВД по Москве, на увеличение времени выхода болельщиков с арены повлияло проведение ремонтных работ на станции метро "Спортивная", а также закрытие в связи с этим ближайшего к стадиону вестибюля.

"Действительно, были некие сложности при покидании зрителями трибун. Но это был тестовый матч, мы учли все ошибки. Сейчас разрабатывается план для того, чтобы не допустить подобной ситуации впредь.

Были объективные причины. Проведение определенных ремонтных работ, закрытие вестибюля станции "Спортивная", закрытие на вход станции "Воробьевы горы" – все это осложнило логистику. Могу гарантировать, что 23 марта на матче, где Россия, будет принимать бразильцев, подобных проблем не будет", – цитирует Гуляева агентство "Р-Спорт".

Товарищеский матч сборных России и Бразилии состоится 23 марта.