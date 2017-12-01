- Я верю, что турнир в России станет одним из лучших за всю историю чемпионатов мира. Надеюсь, что мои соотечественники и футболисты нынешней сборной Хорватии - Лука Модрич, Иван Ракитич и Марио Манджукич - проведут сильный турнир и мы выйдем в плей-офф с первого места, - цитирует Шукера RT.

Напомним, что жеребьевка чемпионата мира состоится сегодня в Кремле, начало в 18:00 по московскому времени.

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