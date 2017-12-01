Определились соперники сборной России на групповом этапе финальной части чемпионата мира по футболу.

Команда Станислава Черчесова по итогам жеребьевки, которая состоялась сегодня в Москве, попала в группу А и сыграет со сборными Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.

Первый матч на чемпионате мира сборная России проведет против команды Саудовской Аравии.

Добавим, что матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.

Календарь группы:

14 июня

Россия - Саудовская Аравия (Лужники, Москва)

15 июня

Египет – Уругвай (Екатеринбург Арена, Екатеринбург)

19 июня

Россия – Египет (Стадион Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)

20 июня

Уругвай - Саудовская Аравия(Ростов Арена, Ростов-на-Дону)

25 июня

Уругвай – Россия (Самара Арена, Самара)

Саудовская Аравия – Египет (Волгоград Арена, Волгоград)