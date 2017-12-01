- Если говорить о группе, то она хорошая, ребята должны выходить из нее. Нам все время вроде везет с группой на жеребьевке, а потом не везет на турнире. Сейчас будем говорить, что группа хорошая, а потом выйдет иначе. Но я считаю, что выходить должны. А то, что в Самаре играем с уругвайцами… Надеюсь, будет полный стадион, все будут болеть за Россию, - передает слова Сорокина «Р-Спорт».

Напомним, что сборная России попала в группу с командами Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.