Футболисты «Спартака» взяли верх над тульским «Арсеналом» в матче 19-го тура чемпионата России со счетом 1:0.

Единственный гол в этой встрече на 90-й минуте забил полузащитник московской команды Денис Глушаков.

После этой игры «Спартак» набрал 34 очка и занимает третью строчку в турнирной таблице РФПЛ. «Арсенал» с 24 баллами находится на девятом месте.

В следующем туре 10 декабря «Спартак» на своем поле примет ЦСКА. «Арсенал» 8 числа встретится в гостях с «Уралом».

РФПЛ

19-й тур

«Арсенал» - «Спартак» - 0:1 (0:0)

Голы: Глушаков 90 (0:1).

«Арсенал»: Габулов, Сунзу, Григалава, Комбаров, Беляев, Ткачёв, Горбатенко, Боурчану (Расич, 90), Чаушич, Кангва (Александров, 78), Джорджевич

«Спартак»: Селихов, Кутепов, Ещенко, Джикия, Боккетти, Мельгарехо (Попов, 75), Пашалич, Глушаков, Самедов (Бакаев, 90), Роша (Зобнин, 62), Адриано

Предупреждения: Григалава, 18; Джорджевич, 67 - Кутепов, 40; Глушаков, 79

Судья: Владислав Безбородов (Россия)