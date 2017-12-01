На пресс-конференции после матча "Арсенал" - "Спартак" (0:1) главный тренер гостей Массимо Каррера рассказал о состоянии травмированных игроков своей команды.



- Что с Самедовым?



- Ничего страшного, просто усталость в конце матча.



- Зе Луиша берегли к игре с "Ливерпулем"?



- Нет, у него проблема с ногтями на ногах, он не смог сегодня надеть бутсы. Думаю, что за четыре дня с помощью антибиотиков он восстановится к игре с "Ливерпулем"



- Промес остался в Москве из-за того, что мог получить четвертую желтую карточку и пропустить дерби?



- Нет, у него проблемы с икроножной мышцей, иначе бы он играл. У Джикии тоже три карточки, но он играл. Сегодня нам сообщили, что Промесу уже лучше, он в любом случае полетит в Ливерпуль



- Как Вам понравилась сегодняшняя "футбольная" погода и какие коррективы она внесла в игру?



- Конечно, погодные условия были никчемными для игры в футбол. Хочу поздравить "Арсенал" и своих ребят с тем, что они в таких условиях все-таки играли в футбол.



- Сможет ли "Спартак" удержать чемпионский титул?



- Это то, к чему мы стремимся.

