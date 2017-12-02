В рамках 13-го тура чемпионата Португалии «Порту» дома сыграл вничью с «Бенфикой» (0:0).

За 90 минут встречи, которая проходила на поле стадиона «Драгау» в Порту», футболисты обеих команды не забили ни одного мяча.

Стоит отметить, гости завершали встречу в меньшинстве, нападающий Андрия Живкович получил две желтые карточки в период с 80-й по 82 минуту, появившись на поле на 76-й минуте.

«Порту» с 33 очками лидирует в турнирной таблице, а «Бенфика» расположилась двумя строчками ниже, имея в активе на три очка меньше.

В следующем туре «драконы» 10 декабря на выезде сыграют с командой «Сетубал», а «орлы» днем ранее примут «Эшторил».