"Мой жест был адресован одноклубнику, который находился на скамейке запасных. Они тоже заслужили эту победу, это празднование - для него.

Негодование болельщиков "Наполи"? Предпочитаю отвечать на это на поле. Всю болтовню оставлю другим. Я не любитель много болтать в микрофон, мне, как футболисту, нравится проявлять себя на поле", – передает слова Игуаина Mediaset Premium

 

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