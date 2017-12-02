Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин — о провокационном жесте в момент празднования гола в матче 15-го тура серии а с «Наполи» (1:0).

"Мой жест был адресован одноклубнику, который находился на скамейке запасных. Они тоже заслужили эту победу, это празднование - для него.

Негодование болельщиков "Наполи"? Предпочитаю отвечать на это на поле. Всю болтовню оставлю другим. Я не любитель много болтать в микрофон, мне, как футболисту, нравится проявлять себя на поле", – передает слова Игуаина Mediaset Premium