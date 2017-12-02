Роналдо: Бразилия должна быть счастлива, что нам досталась такая группа
Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо оценил итоги жеребьевки ЧМ-2018.
"Думаю, что все группы ЧМ сбалансированы. Мы можем быть счастливы, что нам досталась такая группа. У нас есть тот уровень, который позволит занять первое место в квартете. Мы уже можем видеть более сложные группы, например, где сыграют Испания и Португалия.
У нас вполне проходимый жребий. Думаю, главный тренер сборной Бразилии Тите уже готовит план. Также не вижу проблемы в том, что у Бразилии не будет матчей в Сочи, где она будет базироваться. Тут главное – это подготовка к играм", - передает слова Роналдо SporTV.
Бразилия сыграет со Швейцарией в Ростове-на-Дону 17 июня, с Коста-Рикой в Санкт-Петербурге 22 июня и с Сербией 27 июня в Москве.