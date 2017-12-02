"Думаю, что все группы ЧМ сбалансированы. Мы можем быть счастливы, что нам досталась такая группа. У нас есть тот уровень, который позволит занять первое место в квартете. Мы уже можем видеть более сложные группы, например, где сыграют Испания и Португалия.

У нас вполне проходимый жребий. Думаю, главный тренер сборной Бразилии Тите уже готовит план. Также не вижу проблемы в том, что у Бразилии не будет матчей в Сочи, где она будет базироваться. Тут главное – это подготовка к играм", - передает слова Роналдо SporTV.

Бразилия сыграет со Швейцарией в Ростове-на-Дону 17 июня, с Коста-Рикой в Санкт-Петербурге 22 июня и с Сербией 27 июня в Москве.