- Легко ли было сегодня играть?

- Нет, конечно. Все матчи даются нам тяжело. Но мы сегодня хорошо сыграли, смогли воспользоваться слабыми местами в обороне соперника, поэтому добились такого результата.

- Шесть мячей в сетке ворот «Тосно», но могло быть и больше. Что-то приберегли на «Манчестер» или «Спартак»?

- Такого не существует. Невозможно приберечь голы. Если тебя прорывает, то ты забиваешь, сколько получится. Если не получается, то, как ни старайся, голы не идут. Мы реализовали свои моменты. Надо просто продолжать готовиться к следующим матчам. Они будут очень тяжелыми. Надо сохранить положительный настрой, чтобы провести их успешно.