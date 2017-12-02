- Надеюсь и верю, что не станет. Они в блестящей форме, оба полны амбиций и значат очень много для своих команд. Думаю, их последний чемпионат мира состоится в 2022 году, а в России с ними будет рано прощаться, — рассказал Моуринью RT.

Добавим, что матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.