Жозе Моуринью: Думаю, последний чемпионат мира Месси и Роналду состоится в 2022 году
Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью надеется, что ЧМ-2018 не станет последним для Лионеля Месси и Криштиану Роналду
- Надеюсь и верю, что не станет. Они в блестящей форме, оба полны амбиций и значат очень много для своих команд. Думаю, их последний чемпионат мира состоится в 2022 году, а в России с ними будет рано прощаться, — рассказал Моуринью RT.
Добавим, что матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.