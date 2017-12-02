Владимир Ильин: Если бы Димитров отдал пас — я бы расстреливал Лодыгина в упор. Но сейчас все нормально
Нападающий «Урала» Владимир Ильин подвел итоги матча 19-го тура РФПЛ против «Зенита» (1:2).
- Хотелось выиграть - хотя бы зацепить очко. Мы играли достойно, выигрывали, но сами привезли себе голы. Это обидно.
- Насколько неожиданно было, что вас выпустили на замену на пятой минуте?
- Очень, не ожидал, никаких предпосылок не было. Эрик говорил, что у него какой-то дискомфорт.
- Размяться успели?
- Нет. Пока основная группа разминалась, я чуть пасовался. Без разминки вышел.
- Димитров в одном моменте не отдал вам пас, а вы побежали и толкнули его.
- Это эмоции. Такой накал был, столько болельщиков пришло. Плюс, я у себя дома играл. Там был 100-процентный момент. Если бы Димитров отдал пас - я бы расстреливал Лодыгина в упор.
- Момент потом обсудили? Может, извинялись?
- Я к Коле подошел, и он сказал: "Без проблем". Игроки все понимают. Стычки бывают и на тренировках, тем более - в игре. Я же палку не перегнул, не удалился. Все нормально.
- Должно быть обидно, что "Зенит" сразу забил.
- Так получилось, что не забиваешь ты - забивают тебе. В прошлой игре такой же момент был у Евсеева. Он не отдал пас, и мы сразу получили контратаку. Один в один.
- "Зенит" отличается от того, который был в апреле?
- Не сказал бы. Тогда понравилось, как играет команда, и сейчас тоже. У них осталась такая же картина игры: агрессивно атакуют.
- Газон в апреле был в ужасном состоянии. Как он сейчас?
- Хороший газон, было приятно играть. А тогда было ощущение, что бегаешь по матрасу: ноги проваливались, - приводит слова Ильина корреспондент "Советского спорта в Санкт-Петербурге".
Напомним, "Зенит" дома обыграл "Урал" со счетом 2:1. Отличился Александр Кокорин, в свои ворота забили Игорь Портнягин и Эмануэль Маммана.
Петербуржцы с 36 очками занимают второе место в турнирной таблице РФПЛ, команда из Екатеринбурга с 24 баллами идет на восьмом месте.
Следующий матч «Зенит» проведет в Лиге Европы 7 декабря. Петербуржцы встретятся в Испании с «Реалом Сосьедад». В 20-м туре РФПЛ команда Роберто Манчини 11 декабря сыграет в Грозном с «Ахматом», а «Урал» 8 декабря примет тульский «Арсенал».