- Хотелось выиграть - хотя бы зацепить очко. Мы играли достойно, выигрывали, но сами привезли себе голы. Это обидно.

- Насколько неожиданно было, что вас выпустили на замену на пятой минуте?

- Очень, не ожидал, никаких предпосылок не было. Эрик говорил, что у него какой-то дискомфорт.

- Размяться успели?

- Нет. Пока основная группа разминалась, я чуть пасовался. Без разминки вышел.

- Димитров в одном моменте не отдал вам пас, а вы побежали и толкнули его.

- Это эмоции. Такой накал был, столько болельщиков пришло. Плюс, я у себя дома играл. Там был 100-процентный момент. Если бы Димитров отдал пас - я бы расстреливал Лодыгина в упор.

- Момент потом обсудили? Может, извинялись?

- Я к Коле подошел, и он сказал: "Без проблем". Игроки все понимают. Стычки бывают и на тренировках, тем более - в игре. Я же палку не перегнул, не удалился. Все нормально.

- Должно быть обидно, что "Зенит" сразу забил.

- Так получилось, что не забиваешь ты - забивают тебе. В прошлой игре такой же момент был у Евсеева. Он не отдал пас, и мы сразу получили контратаку. Один в один.

- "Зенит" отличается от того, который был в апреле?

- Не сказал бы. Тогда понравилось, как играет команда, и сейчас тоже. У них осталась такая же картина игры: агрессивно атакуют.

- Газон в апреле был в ужасном состоянии. Как он сейчас?

- Хороший газон, было приятно играть. А тогда было ощущение, что бегаешь по матрасу: ноги проваливались, - приводит слова Ильина корреспондент "Советского спорта в Санкт-Петербурге".

Напомним, "Зенит" дома обыграл "Урал" со счетом 2:1. Отличился Александр Кокорин, в свои ворота забили Игорь Портнягин и Эмануэль Маммана.

Петербуржцы с 36 очками занимают второе место в турнирной таблице РФПЛ, команда из Екатеринбурга с 24 баллами идет на восьмом месте.

Следующий матч «Зенит» проведет в Лиге Европы 7 декабря. Петербуржцы встретятся в Испании с «Реалом Сосьедад». В 20-м туре РФПЛ команда Роберто Манчини 11 декабря сыграет в Грозном с «Ахматом», а «Урал» 8 декабря примет тульский «Арсенал».