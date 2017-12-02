- Если бы не удаление, победили бы?

- Удаление произошло, потому что мы перестроились. Мы к Навасу поставили наиболее быстрого игрока. Слева выпустили тоже игрока быстрее - Лысова. Фарфан появился справа, он тоже быстрый. А удаление – это следствие изменения ситуации.

Идею, которую мы в перерыве приняли, сработала. А раз сработала – значит была правильная. Эти три очка, наверное, самые сложные. Нам было легче с другими командами, даже с теми, что наверху. Может, потому что после Хабаровска мы физически были не такими свежими. Может еще почему.