Победы «Зенита» и «Локомотива», Бе драматично обогнал Фуркада, «Барселона» не смогла выиграть у «Сельты». Главные новости дня
Краткий обзор главных новостей дня от «Советского спорта».
1. «Локомотив» обыграл «Рубин» и продолжает лидировать в чемпионате России.
2. «Зенит» одержал победу над «Уралом».
3. «Динамо» обыграло «Ростов».
4. «Барселона» дома сыграла вничью с «Сельтой».
5. «Атлетико» вырвал победу в поединке с «Реал Сосьедадом».
6. «Челси» обыграл «Ньюкасл».
7. «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Уотфордом».
8. «Ливерпуль» разгромил «Брайтон».
9. «Бавария» обыграла «Ганновер».
10. «Байер» и дортмундская «Боруссия» сыграли вничью.
11. «Хоффенхайм» разгромил «РБ Лейпциг».
12. Тарьей Бе выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде, обогнав Мартена Фуркада на 0,7 секунды.
13. Сергей Устюгов и Александр Большунов стали призерами спринта на Кубке мира по лыжным гонкам.
14. Роман Репилов стал вторым на Кубке мира по санному спорту, уступив только Феликсу Лоху.
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