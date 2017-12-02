1. «Локомотив» обыграл «Рубин» и продолжает лидировать в чемпионате России.

2. «Зенит» одержал победу над «Уралом».

3. «Динамо» обыграло «Ростов».

4. «Барселона» дома сыграла вничью с «Сельтой».

5. «Атлетико» вырвал победу в поединке с «Реал Сосьедадом».

6. «Челси» обыграл «Ньюкасл».

7. «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Уотфордом».

8. «Ливерпуль» разгромил «Брайтон».

9. «Бавария» обыграла «Ганновер».

10. «Байер» и дортмундская «Боруссия» сыграли вничью.

11. «Хоффенхайм» разгромил «РБ Лейпциг».

12. Тарьей Бе выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде, обогнав Мартена Фуркада на 0,7 секунды.

13. Сергей Устюгов и Александр Большунов стали призерами спринта на Кубке мира по лыжным гонкам.

14. Роман Репилов стал вторым на Кубке мира по санному спорту, уступив только Феликсу Лоху.

Текст дня: «Ливерпуль» наглядно показал, почему у «Спартака» почти нет шансов