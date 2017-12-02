В составе победителей отличились Марлос (с пенальти) и Факундо Феррейра. «Шахтер» набрал 42 очка и продолжает лидировать в чемпионате Украины. У «Вереса» 25 очков и третье место.

В следующем туре «Шахтер» на выезде сыграет с «Зарей», а «Верес» примет «Карпаты».

Чемпионат Украины. Премьер-лига

18-й тур

«Шахтер» - «Верес» - 2:0

Голы: Марлос, 49, с пенальти, Феррейра, 75