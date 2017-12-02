«Шахтер» обыграл «Верес» и продолжает лидировать в УПЛ
Матч 18-го тура чемпионата Украины «Шахтер» — «Верес» завершился победой хозяев – 2:0.
В составе победителей отличились Марлос (с пенальти) и Факундо Феррейра. «Шахтер» набрал 42 очка и продолжает лидировать в чемпионате Украины. У «Вереса» 25 очков и третье место.
В следующем туре «Шахтер» на выезде сыграет с «Зарей», а «Верес» примет «Карпаты».
Чемпионат Украины. Премьер-лига
18-й тур
«Шахтер» - «Верес» - 2:0
Голы: Марлос, 49, с пенальти, Феррейра, 75