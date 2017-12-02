«Арсенал» — «МЮ». Де Хеа установил рекорд сезона в АПЛ, сделав 14 сэйвов за матч
Голкипер «МЮ» Давид Де Хеа отразил 14 ударов в матче чемпионата Англии против «Арсенала» (3:1).
Как сообщает Sky Sports, испанский вратарь установил рекорд АПЛ в текущем сезоне. Предыдущий рекорд также принадлежал Де Хеа – семь сэйвов в матче с «Челси» (0:1).
В составе победителей дубль сделал Джесси Лингард, еще один мяч в активе Антонио Валенсии. У «Арсенала» отличился Александр Ляказетт. Отметим, что на 74-й минуте был удален Поль Погба, который, таким образом, пропустит манчестерское дерби на следующей неделе.
«МЮ» набрал 35 очков и занимает второе место в чемпионате Англии. У «Арсенала» 28 очков и пятое место. В следующем туре «МЮ» предстоит принять «Манчестер Сити», а «Арсенал» в гостях сыграет с «Саутгемптоном».
David De Gea's 14 saves is the most by a keeper in the PL this season, & double his previous most in a PL game in 2017-18 (7 v Chelsea) pic.twitter.com/7TcDsC7ld0— Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) 2 декабря 2017 г.