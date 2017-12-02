Как сообщает Sky Sports, испанский вратарь установил рекорд АПЛ в текущем сезоне. Предыдущий рекорд также принадлежал Де Хеа – семь сэйвов в матче с «Челси» (0:1).

В составе победителей дубль сделал Джесси Лингард, еще один мяч в активе Антонио Валенсии. У «Арсенала» отличился Александр Ляказетт. Отметим, что на 74-й минуте был удален Поль Погба, который, таким образом, пропустит манчестерское дерби на следующей неделе.

«МЮ» набрал 35 очков и занимает второе место в чемпионате Англии. У «Арсенала» 28 очков и пятое место. В следующем туре «МЮ» предстоит принять «Манчестер Сити», а «Арсенал» в гостях сыграет с «Саутгемптоном».