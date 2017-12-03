У хозяев поля на 45-й минуте отличился Николя Н’кулу, а у гостей мяч на 54-й минуте забил Йосип Иличич.

В активе обеих команд по 20 очков, но из-за разницы дополнительных показателей «Аталанта» занимает десятое место в турнирной таблице, а «Торино» расположились строчкой ниже.

В следующем туре «быки» 11 декабря на выезде сыграют с «Лацио», а команда из Бергамо в этот же день встретится с «Дженоа».