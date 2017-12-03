Волевая победа «Краснодара», новые обвинения Родченкова, реванш Фуркада и гол вратаря «Беневенто». Главные новости дня
Краткий обзор главных новостей дня от «Советского спорта».
1. «Краснодар» одержал волевую победу в матче с «Ахматом».
2. «Уфа» дома обыграла «Амкар».
3. «Беневенто» спасся от поражения в матче с «Миланом» благодаря голу своего вратаря Альберто Бриньоли.
4. «Интер» разгромил «Кьево» и продолжает лидировать в серии А.
5. На Кубке мира по биатлону гонку преследования выиграла немка Дениз Херманн.
6. У мужчин очередную победу одержал француз Мартен Фуркад.
7. «Зенит-Казань» выиграл Кубок России по волейболу, обыграв в финале «Кузбасс».
8. В КХЛ ЦСКА одержал восьмую победу подряд, обыграв «Северсталь».
9. Григорий Родченков заявил, что бывший замминистра спорта Юрий Нагорных просил его сделать «грязной» допинг-пробу украинской биатлонистки Виты Семеренко.
10. В WADA подтвердили подлинность базы данных Московской антидопинговой лаборатории.
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