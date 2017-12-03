Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов после победы над «Ахматом» (3:2) рассказал о состоянии здоровья нападающего Федора Смолова.

– Что со Смоловым? Показалось, он получил травму. Почему мало игрового времени получает другой форвард Андрей Иван?

«Краснодар» в компенсированное время вырвал победу у «Ахмата»

– Иван – центрфорвард. Когда Смолов в порядке, понятно, что играет Федор. У Смолова, возможно, повреждение приводящей мышцы, - цитирует Шалимова Sportbox.ru.

Напомним, Иван заменил Смолова на 89-й минуте.

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