Игорь Шалимов: У Смолова, возможно, повреждение приводящей мышцы
Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов после победы над «Ахматом» (3:2) рассказал о состоянии здоровья нападающего Федора Смолова.
Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов после победы над «Ахматом» (3:2) рассказал о состоянии здоровья нападающего Федора Смолова.
– Что со Смоловым? Показалось, он получил травму. Почему мало игрового времени получает другой форвард Андрей Иван?
– Иван – центрфорвард. Когда Смолов в порядке, понятно, что играет Федор. У Смолова, возможно, повреждение приводящей мышцы, - цитирует Шалимова Sportbox.ru.
Напомним, Иван заменил Смолова на 89-й минуте.