«Это был интересный поединок, в котором встречались команды, практикующие атакующий футбол. Оба коллектива в верхней части таблицы, играли с мотивацией, отсюда количество борьбы и пять забитых голов. Несмотря на то, что команда не удержала положительный результат, я не могу упрекнуть ребят в отсутствии заряженности на игру. Первый тайм прошел при полном преимуществе нашей команды. Во второй половине хозяевам нужно было отыгрываться, и вполне закономерно, что они при поддержке трибун понеслись вперед.

Закономерным итогом матча был бы ничейный результат, но в футболе часто случаются не обязательные для одной из команд голы. Результат забывается, игра остается. Очень важно, что в последних матчах наши футболисты стремятся к атакующей модели, в этом видна их работа на тренировках под руководством Михаила Галактионова. А победы обязательно будут! Ахмат - сила!» - цитирует Даудова официальный сайт клуба со ссылкой на страницу Даудова в Instagram.

У «Краснодара» голами отметились Федор Смолов, Павел Мамаев и Жоаозиньо. В составе «Ахмата» забитые мячи на счету Антона Швеца и Исмаэла. Отметим, что на 58-й минуте защитник краснодарской команды Андреас Гранквист не смог реализовать пенальти.

После этой игры «Краснодар» набрал 33 очка и занимает пятую строчку в турнирной таблице РФПЛ. «Ахмат» с 25 баллами находится на седьмом месте. В следующем туре 10 декабря «Краснодар» в гостях сыграет с «Амкаром». «Ахмат» днем позже на своем поле примет «Зенит».