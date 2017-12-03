В составе победителей отличились Кике, Иван Алехо и Жоан Жордан (с пенальти). «Эспаньол» забил благодаря автоголу Серхи Энрича.

«Эйбар» набрал 17 очков и занимает 13-е место. У «Эспаньола» 16 очков и 14-е место.

В следующем туре «Эйбар» на выезде сыграет с «Хетафе», а «Эспаньол» примет «Жирону».

Чемпионат Испании. Примера

14-й тур

«Эйбар» - «Эспаньол» – 3:1

Голы: Кике, 9, Алехо, 38, Жордан, 69, с пенальти – Энрич, 79, в свои ворота