- Я бы предпочел, чтобы мы выигрывали не в последние минуты матча, но такова премьер-лига. В последних поединках мы доказали, что никогда не сдаемся.

Я не сужу команды, которые приезжают к нам, чтобы обороняться, но атаковать таких противников нелегко. Но даже в таких ситуациях мы должны проводить результативные наступления. В матче с «Хаддерсфилдом» было нелегко, как и сегодня с «Вест Хэм Юнайтед».

Мы провели быстрые атаки и забили гол после перерыва, порадовав болельщиков. Я не был уверен, что мы забьем решающий гол в матче с «Саутгемптоном», но сегодня я в этом не сомневался. «Вест Хэм» отказывался играть и тянул время, так что нам пришлось быть терпеливыми.

Впереди еще много трудных матчей. Наши соперники «Юнайтед», «Челси» и «Ливерпуль» набирают очки, и важно продолжать побеждать. Надо продолжать делать то, что мы делаем. Мы хорошо играем, побеждаем, нужно просто, чтобы «Манчестер Сити» начал терять очки. Посмотрим, что будет к концу сезона, - передает слова специалиста официальный сайт «Манчестер Сити».