Бывший форвард «Локомотива» вышел на замену и забил решающий гол на 90-й минуте.

«Лацио» одержал волевую победу над «Сампдорией» (2:1) в матче 15-го тура серии A на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе.

На 56-й минуте колумбиец Дуван Сапата вывел хозяев вперед. Столичный клуб отыгрался на 79-й минуте после точного удара серба Сергея Милинковича-Савича. А на 90-й минуте вышедший на замену бывший форвард «Локомотива» Фелипе Кайседо принес «Лацио» три очка. Для 29-летнего эквадорца этот гол стал первым в серии A. Ранее он забил два гола за «Лацио» в Лиге Европы.

Бывший защитник «Ростова» Баштуш вышел в стартовом составе «Лацио» и был заменен на 62-й минуте на испанца Патрика Габаррона.

После этой победы «Лацио» набрал 32 очка и остался на пятом месте, однако отрыв от «Сампдории», занимающей шестое место, теперь составляет шесть очков.

7 декабря «Лацио» проведет в Варегеме свой заключительный матч на групповом этапе Лиги Европы с «Зюлте-Варегем».

А в 16-м туре 11 декабря римляне примут «Торино» на «Стадио Олимпико». На два дня раньше «Сампдория» сыграет в гостях с «Кальяри».

Серия A

15-й тур

«Сампдория» – «Лацио» – 1:2 (0:0)

Голы: Сапата, 56 – Милинкович-Савич, 79. Кайседо, 90.