В матче с «Вест Хэмом» (2:1) 20-летний бразилец сделал голевую передачу на Отаменди.

Форвард «Манчестер Сити» Габриэл Жезус набрал 21-е очко по системе «гол+пас» в своем 24 матче в премьер-лиге.

В игре с «Вест Хэмом» (2:1) вышедший на замену 20-летний бразилец сделал голевую передачу на защитника Николаса Отаменди, который сравнял счет на 57-й минуте. В нынешнем чемпионате эта голевая передача стала третьей для Габриэла Жезуса. Также на его счету восемь голов.

Всего же за неполный год в премьер-лиге нападающий забил 15 голов и сделал шесть голевых передач, проведя за этого время 24 матча.

Напомним, Габриэл Жезус перешел в «Манчестер Сити» в январе 2017 года из «Палмейраса». Сумма трансфера составила 33 миллиона евро.

Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2021 года.