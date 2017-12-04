«Спартак» на официальном сайте предупредил своих болельщиков о возможных провокациях со стороны фанатов «Ливерпуля».

«Обращаем ваше внимание на то, что со стороны английских болельщиков возможны провокации. Поэтому убедительно просим вас быть предельно внимательными и аккуратными как в Ливерпуле, так и в других городах Великобритании по маршрутам следования. Не поддавайтесь на провокации и не вступайте в конфликты с местными жителями, футбольными болельщиками и службами правопорядка страны», - говорится в сообщении.

Напомним, что матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Спартаком» состоится 6 декабря. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.