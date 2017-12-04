Слуцкий в воскресенье покинул пост главного тренера «Халл Сити». Под руководством российского специалиста команда в 20-и матчах одержала четыре победы, семь раз сыграл вничью и девять раз терпел поражения.

«Мне кажется, что он в любом случае вернется в Англию, не уверен, что сразу, но он очень целеустремленный человек и еще поработает там в том или ином качестве и добьется своего. У него изначально были положительные впечатления об Англии, в процессе работы вряд ли он разочаровался. Страна футбольная, посещаемый чемпионат, который больше всего смотрят. Этим было обусловлено его решение переехать туда, и, мне кажется, он когда-нибудь туда вернется, более сильным», - приводит слова Балахнина ТАСС.

Отметим, что в Чемпионшипе «Халл» занимает 20-е место из 24.