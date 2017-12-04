Горячая линия поддержки российских болельщиков ЦСКА и «Спартака» будет на работать на матчах Лиги чемпионов с 5 по 6 декабря.

«РФС и РФПЛ считают немаловажным вопрос обеспечения комфортного и безопасного нахождения российских болельщиков на матчах столь высокого уровня за рубежом», - говорится на официальном сайте РФС.

При содействии Европейской юридической службы было принято решение включить с 5 по 6 декабря Fans Hotline (горячую линию) +7 495 7270901. Также для связи будут доступны: скайп - online.els24.com; twitter - https://twitter.com/elsrussia; facebook - https://www.facebook.com/els24.online; вконтакте - https://vk.com/els24.

Напомним, что ЦСКА сыграет с «Манчестер Юнайтед» 5 декабря. «Спартак» на день позже сыграет с «Ливерпулем». Обе встречи пройдут в Англии в 22:45.