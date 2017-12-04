Отмечается, что помогать ему будут Дмитрий Мосякин и Игорь Демешко. Дполнительные ассистенты рефери – Михаил Вилков, Владимир Москалев. Четвертый рефери – Валерий Данченко. 

Напомним, встреча 6-го тура группового этапа Лиги Европы состоится 7 декабря и стартует в 21.00 мск.

Добавим, что в нынешнем розыгрыше Лиги Европы Алексей Еськов провел три мачта и показал 14 желтых карточек.

Теги

Нажимая кнопку «Зарегистрироваться» Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте. Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения.

Введите свою почту для восстановления пароля

Чтобы проголосовать, нужно войти или зарегистрироваться.