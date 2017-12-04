Команда Швеции смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира-2018, выиграв в стыковых матчах у сборной Италии.

«В отборочной группе с нами соперничали Франция и Нидерланды, в стыковых матчах – Италия, 60 лет не пропускавшая мундиали. Но мы сумели преодолеть все эти барьеры, и сейчас страна все еще продолжает наслаждаться этим моментом. Наверное, должно пройти какое-то время, и уже ближе к старту турнира пойдут разговоры о том, на что мы можем претендовать, и чего от нас ждут», - цитирует Гранквиста официальный сайт «Краснодара».

«В любом случае, наша команда амбициозна сама по себе, в квалификации мы играли с очень серьезными соперниками, знаем свою силу и никого не боимся. Конечно, мы рассчитываем, прежде всего, выйти из группы, а там дальше уже посмотрим. Сейчас загадывать нет смысла», - добавил защитник сборной Швеции.

Напомним, что чемпионат мира-2018 состоится с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.