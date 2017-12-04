Как сообщается на официальном сайте «Реала», Асенсио восстановился после травмы бедра и приступил к тренировкам. В последний раз полузащитник выходил на поле 21 ноября в матче пятого тура Лиги чемпионов с АПОЭЛ (6:0).

Добавим, что Гарет Бэйл работал по индивидуальной программе с мячом, Даниэль Карвахаль занимался в тренажерном зале.

«Реал» примет «Боруссию» 6 декабря. Начало матча в 22:45 мск.  

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