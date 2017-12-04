Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес перед матчем с «Челси» в Лиге чемпионов выразил надежду на победу «Карабаха» над «Ромой».

«Наша команда набирает ход, и мы собираемся показать свою игру в предстоящем матче с «Челси». Мы сами себя вогнали в такую ситуацию, так что на «Стэмфорд Бридж» выйдем за победой, и будем надеяться, что «Карабах» окажет нам услугу, выиграв у «Ромы», - сказал Сауль.

Матчи «Челси» - «Атлетико» и «Рома» - «Карабах» состоятся 5 декабря и начнутся в 22:45 по Москве.