«Наша команда набирает ход, и мы собираемся показать свою игру в предстоящем матче с «Челси». Мы сами себя вогнали в такую ситуацию, так что на «Стэмфорд Бридж» выйдем за победой, и будем надеяться, что «Карабах» окажет нам услугу, выиграв у «Ромы», - сказал Сауль.

Матчи «Челси» - «Атлетико» и «Рома» - «Карабах» состоятся 5 декабря и начнутся в 22:45 по Москве.

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