«Лучших тренеров увольняют, увольняют тренеров, приводивших свои команды к победе в чемпионате Англии.

В премьер-лиге было, если не ошибаюсь, уже пять отставок. Слуцкий понимал, какие могут быть последствия, когда ехал работать в Англию.

Дело не в том, насколько он плох или хорош, просто такое случается в футболе», - приводит слова Моуринью ТАСС.