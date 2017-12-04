Жозе Моуринью: Слуцкий понимал, какие могут быть последствия работы в Англии
Наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал увольнение Леонида Слуцкого с поста главного тренера «Халл Сити».
«Лучших тренеров увольняют, увольняют тренеров, приводивших свои команды к победе в чемпионате Англии.
В премьер-лиге было, если не ошибаюсь, уже пять отставок. Слуцкий понимал, какие могут быть последствия, когда ехал работать в Англию.
Дело не в том, насколько он плох или хорош, просто такое случается в футболе», - приводит слова Моуринью ТАСС.