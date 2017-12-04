- Мне не понравилось, как играл «Зенит» с «Уралом», - приводит слова Бубнова Sportbox.ru. - Все ищут причину неудач «Зенита», а она находится на поверхности. Команда играет очень медленно, темпа явно не хватает. С таким движением будет очень трудно бороться за чемпионство.

«Локомотив» одерживает вторую победу подряд в концовке. Везение или чемпионский ход? Сложно сказать, но факт, что так побеждать могут только команды, которые наращивают давление. Это очень важно, поскольку соперник устает под конец матча и начинает ошибаться. Удаление Наваса, думаю, связано как раз с усталостью. Вряд ли здесь стоит выводить на первый план везение, скорее – правильное распределение сил.

«Краснодару» помог быстрый гол после перерыва. Вообще все голы – великолепные. Мы очень подробно их разобрали во время эфира, посмотрите. Если «Краснодар» сможет выиграть у «Амкара» в последнем туре, а это вполне реально, то к весенней части команда подойдет в группе лидеров и вполне сможет претендовать на Лигу чемпионов.