В концессионном соглашении предусматривается реконструкция, техническое обслуживание и эксплуатация объекта в течение 49 лет с момента его подписания.

– «Зенит» заходит на стадион «Санкт-Петербург» как концессионер, это значит, он будет по-хозяйски, более внимательно относиться к стадиону, чем в режиме аренды объекта, как это было до сих пор. Площади, которые есть на нашем стадионе, вполне позволяют развивать коммерческую составляющую проекта. Думаю, соглашение станет дополнительным стимулом для «Зенита» в реализации спортивных амбиций, ведь буквально на днях Роберто Манчини пообещал болельщикам выиграть чемпионат России, – приводит слова вице-губернатора Петербурга Игоря Албина сайт правительства.

Напомним, стадион «Санкт-Петербург» был официально введен в эксплуатацию в конце 2016 года. Весной 2017-го «Зенит» провел на арене два тестовых матча, а в сезоне 2017/2018 клуб проводит на стадионе все домашние игры. Арена примет семь игр чемпионата мира-2018: четыре встречи группового этапа, матч 1/8 финала, полуфинал и матч за третье место.