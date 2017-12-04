- Думаю, футбол в Азербайджане сейчас на пике популярности. Не могу, правда, сравнивать с периодом расцвета «Нефтчи» во времена бывшего СССР, так как тогда на стадион, даже на матчи чемпионата страны, приходило очень много болельщиков. Но в новейшей истории футбол в Азербайджане так популярен точно еще не был. Что касается болельщиков «Карабаха», то какой бы ни была погода, какими бы ни были наши результаты, они всегда рядом с командой и всегда нас поддерживают. Между нами есть связь, есть чувство, что мы родные друг другу люди. Наши футболисты лично знакомы со многими болельщиками, постоянно с ними общаются. А атмосфера на стадионах во время матчей Лиги Европы, Лиги чемпионов, действительно, особенная. Это знают и наши легионеры, и команды, которые к нам приезжают. Наши болельщики создают отличную обстановку на аренах и оказывают давление на соперников, - цитирует Садыхова официальный сайт УЕФА.