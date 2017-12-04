«Это наш последний матч в турнире. Мы хорошо знаем соперника и выйдем на игру без давления. Постараемся показать хороший футбол. Завтра не будут в составе двух самых опытных защитников, но у нас есть, кому их заменить. Все настроены на максимум, так как не каждый день играешь с командами такого уровня.

Конечно, отсутствие Рашада Садыхова большой минус для команды. Его присутствие большая мотивация для нас. Надеюсь, как капитан, смогу показать себя и помочь своим партнерам по команде», - цитирует Медведева Azerisport.

Матч «Рома» - «Карабах» состоится 5 декабря и начнется в 22:45 по Москве.