«Схема 3-5-2 позволяет мне больше участвовать в атакующих действиях, находить больше свободных зон, я чаще оказываюсь рядом с Эденом Азаром и Альваро Моратой, мы комбинируем. Наверное, это можно назвать чуть большей свободой, однако мы понимаем, насколько тренер любит дисциплину и сбалансированность.



Главная цель была достигнута - мы вышли из группы. Однако расслабляться мы не собираемся, потому что хотим занять первое место, а «Атлетико» будет полон решимости, потому что они бьются за свой шанс. Это будет великолепный матч.



Ты должен адаптироваться под требования тренера, и здесь очень важно быть в форме. Физически я себя чувствую лучше, чем чувствовал в последние годы. Не скажу, что никогда не чувствовал себя так хорошо, потому что просто не помню, как чувствовал себя в молодости.

Мне пришлось приспосабливаться к новым обязанностям в обороне, хотя, понятно, что защита не была моим сильнейшим качеством. В начале прошлого сезона тренер не видел меня в схеме 3-4-3, а сейчас он мне доверяет. Он видит, что я прогрессирую на тренировках и в играх. Мне 30, но я не прекращаю учиться.



Что такое 30? Ничто. Я очень молод. Я действительно так считаю, исходя из позиции, на которой я играю, и качества игры, что я демонстрирую. Я могу играть еще много лет, примеров здесь немало.



Не буду лгать, что мне не хотелось бы выиграть Лигу чемпионов. Это сложный турнир, и я играю в нем уже давно. Я играл в полуфиналах, потерпел жестокое поражение в финале. В этом турнире тебе должно немного везти, надо демонстрировать стабильность и силу, и тогда, возможно, это будет год «Челси», - цитирует Сеска официальный сайт УЕФА.

Матч «Челси» - «Атлетико» состоится 5 декабря и начнется в 22:45 по Москве.