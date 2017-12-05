- Изначально мы понимали, что финишировать на первом месте в группе с «Баварией», будет тяжело. Но сейчас мы лидируем и определенно не хотим сдавать позиции. Надо фокусироваться на собственной игре и показать хороший футбол, чтобы решить эту задачу, - передает слова Кавани официальный сайт УЕФА.

Добавим, что матч «Бавария» - «ПСЖ» состоится 5 декабря на поле стадиона «Альянц-Арена» в Мюнхене и начнется в 22:45 по московскому времени.