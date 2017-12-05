«Денис Глушаков, Луис Адриано и Георгий Джикия, как и планировалось, трудились по индивидуальной программе. Тем не менее надеемся, что завтра они присоединятся к общей группе», - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте красно-белых.

Как отмечается, в день прилета в Англию на решающий матч группового этапа Лиги чемпионов красно-белые провели 50-минутную вечернюю тренировку.

Матч заключительного тура в группе Е между «Спартаком» и «Ливерпулем» состоится в среду, 6 декабря, на поле стадиона «Энфилд».