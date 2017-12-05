- Время придет. Это особенный момент для любого игрока. Но, честно говоря, все в «ПСЖ» знают, как я к этому отношусь. Результаты команды я ставлю гораздо выше, чем свои собственные достижения. Я всегда стараюсь отдаваться игре по максимуму. Самое важное - это победить. Надеюсь, что закончится все завоеванием трофея, - передает слова Кавани официальный сайт УЕФА.

Напомним, что Ибрагимович со 156 голами - лучший снайпер в истории «ПСЖ». У Кавани на счету 153 мяча.