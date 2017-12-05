Жо включен в символическую сборную чемпионата Бразилии
Нападающий «Коринтианса» Жо попал в символическую сборную чемпионата Бразилии по итогам сезона.
Об этом сообщает официальный сайт Конфедерации футбола Бразилии (CBF).
Символическая сборная чемпионата Бразилии:
Вратарь: Вандерлей («Сантос»).
Защитники: Фагнер («Коринтианс»), Педро Жеромел («Гремио»), Фабиан Бальбуэна («Коринтианс»), Гильерме Арана («Коринтианс»).
Полузащитники: Бруно Силва («Ботафого»), Артур де Оливейра («Гремио»), Эрнанес («Сан-Паулу»), Тьяго Невес («Крузейро»).
Нападающие: Жо («Коринтианс»), Энрике Доураду («Флуминенсе»).
A Seleção do #Brasileirão2017! Parabéns a todos os premiados deste ano. #PrêmioBrasileião pic.twitter.com/BOvxFwczeq— CBF Futebol (@CBF_Futebol) 4 декабря 2017 г.
Напомним, в завершившемся сезоне «Коринтианс» стал чемпионом Бразилии. Бывший форвард ЦСКА в 34 матчах чемпионата забил 18 мячей при двух голевых передачах, поделив первое место в списке лучших бомбардиров турнира с нападающим «Флуминенсе» Энрике Доураду.