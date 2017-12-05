Об этом сообщает официальный сайт Конфедерации футбола Бразилии (CBF).

Символическая сборная чемпионата Бразилии:

Вратарь: Вандерлей («Сантос»).

Защитники: Фагнер («Коринтианс»), Педро Жеромел («Гремио»), Фабиан Бальбуэна («Коринтианс»), Гильерме Арана («Коринтианс»).

Полузащитники: Бруно Силва («Ботафого»), Артур де Оливейра («Гремио»), Эрнанес («Сан-Паулу»), Тьяго Невес («Крузейро»).

Нападающие: Жо («Коринтианс»), Энрике Доураду («Флуминенсе»).

Напомним, в завершившемся сезоне «Коринтианс» стал чемпионом Бразилии. Бывший форвард ЦСКА в 34 матчах чемпионата забил 18 мячей при двух голевых передачах, поделив первое место в списке лучших бомбардиров турнира с нападающим «Флуминенсе» Энрике Доураду.