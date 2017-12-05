- Бывший наставник ЦСКА Леонид Слуцкий освободил пост главного тренера «Халл Сити». Почему у него не получилось в английском Чемпионшипе?

- Об этом, конечно, лучше самого Леонида Викторовича спрашивать. Я думаю, что были объективные причины. Наверное, и с точки зрения формирования команды не все, что он хотел видеть, получилось. Трансферная политика, думаю, не до конца соответствовала его амбициям. Но это тренерская жизнь: сегодня ты у руля, завтра — без руля... Понятно, что когда результат отрицательный, по голове тебя не погладят, - цитирует Алдонина Rusfootball.Info. - Но то, что он решился на работу в Англии — это смелый поступок. К тому же, отрицательный опыт — это тоже опыт. Плюс он поработал в другой стране, в другой обстановке. В любом случае он приобрел еще больше знаний. Важно и то, что Чемпионшип — сложная лига. Напоминает мясорубку. Мастерство там уступает место единоборствам и силовому футболу. Еще Леша Смертин мне об этом много рассказывал. Футболисты тут обладают не столько мастерством, сколько волей, желанием победить и характером. А Слуцкий до этого работал с ЦСКА, где игра исполнителей была значительно лучшего качества.