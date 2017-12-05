Футбольная ассоциация Англии (The FA) не будет применять санкции к главному тренеру «Манчестер Сити» Пепу Гвардиоле за стычку с полузащитником «Саутгемптона» Натаном Редмондом.

Напомним, после того как полузащитник Рахим Стерлинг забил победный гол в конце игры Гвардиола подбежал к Редмонду и стал эмоционально высказывать ему претензии за затяжку времени. Игрок, прикрыв рот рукой, по-видимому что-то ему ответил.

Футбольная ассоциация приняла объяснения Гвардиолы, при этом напомнив тренеру о его ответственности.

К тому же, сам Редмонд заявил после матча, что испанец был очень вежлив по отношению к нему.

Матч «Манчестер Сити» – «Саутгемптон» (2:1) прошел 29 ноября на «Этихад Стэдиум».