- Эдер уже адаптировался?

– Он должен адаптироваться. У него была достаточно серьезная травма, поэтому с него еще сложно требовать максимальной игры. Надеемся , что он нам поможет.

- У него нет какой-то там гордости – человек чемпионат Европы выиграл.

– Ну это же было вчера. Нужно сейчас выиграть, - приводит слова Семина "Россия-24". - Все, что он выиграл год назад, это уже прошло. Нужен сегодняшний день, нужно что-то в "Локомотиве" тоже выиграть.

- "Локомотиву" нужно усиление этой зимой?

– Конечно, нужно. Чтобы конкурировать с такими командами, как "Зенит", ЦСКА, "Спартак", "Краснодар", всегда нужно усиление.

- Даже когда выздоровеют травмированные игроки?

– Обязательно. Свежая кровь всегда нужна.

- Вы уже обсуждали новые приобретения со спортивным директором Штоффельсхаусом, с президентом клуба?

– А я со спортивным директором очень редко общаюсь. Он русский язык практически не знает, поэтому мне сложно. А с президентом мы общаемся.