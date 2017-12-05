Как и первый этап, он будет поделен на два периода: жеребьевку и живую очередь.

На официальном сайте ФИФА стартовал второй этап продажи билетов на матчи чемпионата мира 2018 года в России, сообщает «Российская газета».

До 31 января 2018 года все желающие приобрести билеты могут подать заявки на сайте. Впоследствии обладатели билетов будут определены путем жеребьевки. Отмечается, что на данном периоде невозможно подать заявки на матч открытия и финал турнира.

Второй период продлится с 13 марта по 3 апреля, и в течение этого времени можно будет приобрести билеты на том же сайте в порядке живой очереди. А с 18 апреля и до 15 июля, когда состоится финал, будет возможность купить билеты «в последний момент».

Напомним, 1 декабря в Кремлевском дворце в Москве прошла жеребьевка группового этапа чемпионата мира.